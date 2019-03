Unge uden folkeskolens afgangsprøve

Hvorfor kræver det en svær uddannelse at få et job, vi kan lide?

Af Læserbrev

Af Filippa, Haziq og Sabrina i EFA på Gladsaxe Ungdomsskole

Vi går i erhvervsforberedende klasse i heltidsundervisningen på GXU (Gladsaxe 10. klassecenter og ungdomsskole). Vi slutter folkeskolen uden afgangsprøve, fordi det er for svært for os. Derfor bliver det svært for os at tage en uddannelse. Kan man ændre noget, så det bliver nemmere for os at få et godt job?

Vi har nogle særlige evner. En af os er god med sine hænder og til dyr. En anden er god til at give kommentar. En tredje af os er god til at lave film på computer. Vi har også drømme om job og fremtid. Vi ved godt, der er jobs, vi ikke vil kunne klare.

Men faktisk vil vi kunne klare nogle jobs. Men de jobs kræver en uddannelse, som vi ikke kan gennemføre, fordi vi har svært ved nogle ting. I gamle dage kunne man komme i lære, så man kunne lære et job på den måde. Det kunne være en god måde for os. Men sådan er det ikke i dag. Kan I hjælpe os?

Selv om vi ikke kan det samme som alle andre, er der stadig noget, vi kan. Og vi vil ikke ende uden jobs.