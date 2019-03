På Gladsaxe Bladet skrev Niels Rasmussen (tv.) om alt - fra kulminearbejderen til himmelhunden Lajka. For fremtiden er det Peter Kenworthy, der skal vise sin store spændvidde. Foto: Kaj Bonne.

Sidste dag i februar bød på et vagtskifte på Gladsaxe Bladets redaktion

Af Jan Løfberg

– Nu vil jeg skrive bøger og spille fodbold.

Niels Rasmussen, Gladsaxe Bladets flyvende reporter gennem de seneste 13 år, har valgt at give mere plads til sine fritidssysler og -interesser.

– Derfor stopper jeg, mens legen er god, siger journalisten, der har udført det journalistiske håndværk i næsten 50 år på Aktuelt, Berlingske Tidende, Politiken og Gladsaxe Bladet.

Nu glæder han sig til at spille fodbold med Grand Old Masters ”ude i B1903”. Her spiller han sammen med mange tidligere landsholdsspillere og udlandsproffer, så i den sammenhæng rækker Rasmussens to kampe som målmand for Boldklubben Hero i Københavnsserien ikke langt:

– Jo, men så overtog Per Poulsen og Peter Schmeichel siden handskerne, griner ”pensionisten” med henvisning til, at de Hero-spillere kom på A-landsholdet.

I øjeblikket skriver Niels Rasmussen på en bog om fodboldspilleren Jonas Richter, hvis fodboldkarriere stoppede øjeblikkeligt, da han blev ramt af lynet. Der er planer om at skrive en bog om Gladsaxe Heros 100 års jubilæum – Niels var trods alt medlem af klubben i næsten 25 år, inden han i 1983 blev ”headhuntet” til B1903, hvor han sammen med de gamle koryfæer har vundet 12 københavnsmesterskaber.

– Jeg vil fortsætte med at skrive om sport i Frederiksborg Amts Avis, og så er jeg parat til journalistiske konsulentopgaver, siger Niels Rasmussen, der på sin sidste vagt i torsdags blev ”flyvende udskiftet” med Peter Kenworthy.

Den 46-årige Kenworthy deler Rasmussens fodboldbegejstring, og særligt FC København har en plads i Peters hjerte. Hans efternavn afslører engelske aner. Moderen er dansk, faderen er engelsk: – Jeg er født på Rigshospitalet, men vi rykkede til England i nærheden af Cambridge, da jeg var tre måneder.

Da Peter kom tilbage til Danmark som syv-årig, talte han kun engelsk. Men den engelske accent er for længst forsvundet. Han blev først uddannet skolelærer, siden cand. scient. soc. (sociolog), men de seneste fem år har han arbejdet med journalistik.

Peter Kenworthy har boet i Gladsaxe Kommune i mere end halvdelen af sit liv og bor i dag i Søborg med sin kone og to sønner på otte og 13 år.

Interesseområderne er mange: – Jeg brænder mest for politik, samfundsforhold, musik og fodbold, siger Gladsaxe Bladets nye reporter.