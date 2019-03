Vandet var væk

Driftsforstyrrelser i vandforsyningen skyldes renoveringer af gamle vandledninger

Af Peter Kenworthy

Alene i marts, har vandselskabet Novafos haft lukket for vandet på Jacob Bulls Alle og Bygmarken på grund af brud på vandledningen. På ti veje har der siden februar desuden været lukket for vandet på grund af ledningsarbejde.

I år har der i alt 27 gange været driftsforstyrrelser hvor vandforsyningen har været lukket i kortere eller længere tid i Gladsaxe.

Årsagen er at meget af ledningsnettet er ved at blive nedbrudt, og at nettet derfor løbende er ved at blive udskiftet. Cirka seks kilometer ny vandledning om året bliver det til.

Ny vandledninger på vej

Vandchef og Vicedirektør i vandselskabet Novafos, Bo Lindhardt, forventer derfor lige så mange brud og renoveringer af vandledningerne i de næste mange år.

– Lige nu og her giver det opgravninger og kortvarige lukninger, men på sigt får vi et nyt ledningsnet, siger han.

Novafos blev etableret i efteråret 2016, da Gladsaxe og otte andre sjællandske kommuner besluttede at samle deres vandforsyningsselskaber i et nyt fælles vandselskab. Selskabet producerer 18 millioner kubikmeter drikkevand om året.