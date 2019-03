Vanvittig kørsel i Bagsværd

Vi bor i Bagsværd i villakvarteret, og jeg oplever tit at bilister kører sindssygt i vores område.

Af Oksana Pilegaard, Tandkliniksassistent og mor på barsel.

Vi bor i Bagsværd i villakvarteret, og jeg oplever tit at bilister kører sindssygt i vores område.

Jeg har flere gange set, at bilister kører over tre lyskryds på en gang fra Vadstrupvej (ved tankstation) mod Værebrovej. Der er altid mange børn på cykel på vej i skole, mange bilister på vej til Novo Nordisk, men der er ingen respekt over for trafikreglerne.

Kunne politiet ikke styre det stykke vej omkring Værebroparken mod Vadstrupvej? Ellers risikerer det at koste menneskeliv en dag.