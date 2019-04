1518 havde skrevet under

Borgmester Trine Græse modtog 1518 underskrifter mod planlagt supermarked ved Søborg Torv af Meny-købmand Per Mikkelsen. Foto: Kaj Bonne.

Borgmesteren modtog underskrifter mod planlagt supermarked på posthusgrunden

Af Peter Kenworthy

Meny-købmand Per Mikkelsen afleverede 1518 underskrifter mod opførelsen af en ny dagligvarebutik på posthusgrunden på Søborg Torv til borgmester Trine Græse (A) under onsdagens byrådsmøde. Underskrifterne blev afleveret på vegne af Søborg Butiksliv, Søborgs Hjerte og Handelsforeningen.

– Søborg Butiksliv siger nej tak til forslaget om, at der skal ligge et supermarked. Vi vil gerne have en mangfoldig, levende og spændende by, stod der blandt andet på den seddel man kunne skrive under på.

– Hvordan vil byrådet forholde sig til at byens handelsliv og at så mange borgere vil noget andet, spurgte Per Mikkelsen blandt andet.

Borgmester Trine Græse tog imod underskrifterne og svarede at Per Mikkelsen ikke kunne få svar på sine spørgsmål i dag.

– Lokalplansagen er i høring og vi forholder os til den når den kommer til politisk behandling igen, sagde Trine Græse.

Christina Rittig Falkberg (B) takkede for handelslivets engagement.

– Det gør et meget stort indtryk at I kommer med alle de underskrifter, tilføjede hun.

Torben Madsen (Ø) mente at der var rigeligt med supermarkeder i området.

– Vi har i dag syv dagligvarebutikker på 1200 meter på Søborg Hovedgade. Man kan tænke sig mange andre spændende alternativer som kunne være mere tiltrækkende for handlende og borgerne, sagde han.

I byggeforslaget skal der opføres et 2.400 m2 stort supermarked, et andet mindre butikslejemål, boliger og en parkeringskælder på grunden.

Der vil være ”væsentlige støjgener” i nedrivnings- og anlægsfasen, og under anlægsarbejdet vil der være en øget trafikbelastning, især på Jonas Lies Vej. Byggearbejdet forventes samlet set at vare 18-20 måneder.