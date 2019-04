Debat med fødselsdag

Lis Smidsholm (nr. 2 fra højre) omgivet af gratulanter. Fra venstre byrådsmedlem Katrine Skov (A), byrådsmedlem Claus Wachmann (B), EU-kandidat Nadeem Farooq (B), byrådsmedlem Pia Skou (V) og EU-kandidat Karen Melchior (B). Foto: Privat.

De Radikale havde EU-debat og fejrede tidligere byrådsmedlem

Af Redaktionen, redigeret

Det blev en noget anderledes fødselsdag for Lis Smidsholm, mangeårigt radikalt medlem af Gladsaxe Byråd. Hun fyldte 75 år den 23. marts, og hun ønskede ikke en traditionel reception, men ville hellere skabe opmærksomhed om EU og Europaparlamentsvalget. Derfor var det helt oplagt at lægge receptionen på den dag, hvor Brexit skulle være blevet til virkelighed, den 29. marts. Lis diskede op med kaffe og kage, og som gæstetalere deltog to radikale EP-kandidater, Karen Melchior og Nadeem Farooq.

Lis blev født i 1944 i Danzig (nuværende Gdansk) af en dansk far og en tysk mor. Da hun var spæd, måtte hun sammen med sin mor og ældre søskende flygte fra et Tyskland i kaos til Danmark. De boede først på Bispebjerg hos faderens familie. Lis tog realeksamen fra Grundtvigsskolen. Hun kom til Gladsaxe i 1964, og det var her, hun startede sin politiske karriere med i 1994 at blive valgt til byrådet, hvor hun sad i tre perioder.

Har haft 44 børn boende

Men Lis havde mere at give af. Måske som en følge af starten på hendes barndom, valgte hun at tage uledsagede flygtningebørn til sig. Da Lis’ egne børn var blevet store, blev huset på Nydamsvej i Bagsværd fyldt med flygtningebørn, der fik kærlighed og en hjælp til at komme videre med livet.

44 børn, plus det løse, har boet hos Lis, og mange af dem har hun stadig kontakt med. Belært af erfaringerne fra krigene i Europa, pointerede Lis i sin tale, at vi skal bruge vores EU til at sørge for, at det – i vores tid og fremtiden – ikke igen bliver nødvendigt at skulle flygte over grænserne i Europa.

Karen Melchior, der er 2. spidskandidat på den radikale liste til Europaparlamentsvalget, beskrev Lis som personificeringen af det europæiske samarbejde. Vi skal hjælpe hinanden, landene imellem og befolkningerne. Vi skal også lære hinanden at kende, som når Lis tager rundt og besøger Gladsaxes venskabsbyer og tager imod, når Gladsaxe har besøg.

Nadeem Farooq, der også er EP-kandidat for Radikale Venstre betegnede Lis som Gladsaxes svar på Elna Munch (radikalt folketingsmedlem 1918-35). Ufortrødent kæmper Lis for lige rettigheder for alle uanset køn, alder og etnicitet. Nadeem betonede vigtigheden af, at alle stemmer ved det kommende EP-valg, som bliver skelsættende for Europas fremtid.

jll