Tidligere formand for Gladsaxe alm. Boligselskab og DAB er død

Af Redaktionen, redigeret

Det er med stor sorg, vi har modtaget meddelelsen om, at Jytte Jensen er gået bort tirsdag den 9. april i en alder af 81 år.

Jytte Jensen var en afholdt kvinde, og hun besad en særlig evne til at lytte, og til at få mennesker til arbejde sammen om fælles mål. Og så var hun en ildsjæl, der brændte for opgaven.

Godt 40 år i beboerdemokratiets tegn blev det til. Først som medlem af bestyrelsen i Gladsaxe alm. Boligselskab, hvor hun efter blot to år blev valgt som formand. Og siden som medlem af DABs bestyrelse gennem 13 år, hvoraf hun var formand fra maj 2007 og frem til maj 2009, hvor hun trådte ud af bestyrelsen.

Posten som formand for Gladsaxe alm. Boligselskab varetog Jytte Jensen med stort engagement frem til oktober 2018.

Der er ingen tvivl om, at Jytte Jensen vil blive savnet af såvel medlemmerne af selskabsbestyrelsen og beboerne i Gladsaxe alm. Boligselskab.

Jytte Jensen efterlader sig en søn og svigerdatter samt to børnebørn.

Vores dybeste tanker går til Jytte Jensens efterladte.

Æret være Jytte Jensens minde.

Peter Berg Nellemann, Formand for Gladsaxe almennyttige Boligselskab

Bisættelsen finder sted fra Bagsværd Kirke den 24. april kl. 13.00.