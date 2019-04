90 og frisk

Poul Hansen bliver 90 år den 25. april. Han holder sig stadig i gang som håndværker. Foto: Kaj Bonne.

Poul Hansen, Gladsaxe Håndværkerforenings tidligere formand, fylder rundt den 25. april

Af Jan Løfberg

Ånd og hånd fungerer hos den 89-årige Poul Hansen. Det kan ikke mindst Gladsaxe Bladets medarbejdere konstatere, når han går rundt og hilser på med sine friske kommentarer.

Murerskeen har han ikke helt sluppet, selv om han bliver 90 år torsdag den 25. april. Poul er aktiv som få, og da Gladsaxe Håndværkerforening for tre år siden flyttede ind i ”Det Gamle Posthus” på Søborg Hovedgade, så var Poul i gang med ske og balje og byggede en lang afskærmningsmur.

Fra 1981-1987 var Poul Hansen en energisk formand for Gladsaxe Håndværkerforening, og for halvandet år siden fejrede han sit 50 års jubilæum af den over 100 år gamle forening, som han stadig er hjælper, når der er brug for en hånd.