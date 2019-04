Åben Café får besøg

Gladsaxe Kommunes kræftkoordinator besøger hovedbiblioteket

Af Redaktionen, redigeret

Mandag den 29. april kl 16.00 kommer Gladsaxes Kommunes kræftkoordinator, Pia Jensen, på besøg i Åben Café på Gladsaxe Hovedbibliotek.

Hvad er mere naturligt end at Pia Jensen, kommer på besøg netop i Åben Café, en samtalecafé under Kræftens Bekæmpelse? Her er kræft omdrejningspunkt for snakken omkring kaffebordet og der kommer af og til problemstillinger op, som de frivillige må henvise borgeren til at få besvaret hos kommunens kræftkoordinator. Så det er naturligt at Pia Jensen kommer forbi, så borgerne kan møde hende under uformelle former.

Pia Jensen har tidligere besøgt Åben Café og det med stor succes. Der var mødt mange tilhørere op og de fik sig en meget god og brugbar dialog.

Når Pia Jensen kommer på besøg i hovedbibliotekets lokale 1, vil hun fortælle om sit arbejde, og om hvordan borgerne kan bruge hende, hvis de får kræft.

Åben Café har åbent hver mandag i lokale 1 på Gladsaxe Hovedbibliotek kl 16 – 17.30.