AB er langt fra toppen

AB jubler over en scoring mod Brønshøj i lørdags. I tabellen til oprykningsspillet er der dog ikke meget at juble over. Foto: Peter Kenworthy

Selv om AB vandt 2-0 over Brønshøj, er man kun placeret på 5. pladsen i oprykningsspillet

Af Jan Løfberg

Det er efterhånden ved at gå op for de fleste, hvor håbløst opryknings- og nedrykningsspillet i fodboldens 2. division er.

I øst har holdene været ret jævnbyrdige, mens der i vest har været meget stor forskel på top og bund. Når så de seks bedste hold og de seks dårligste hold fra hver af de to puljer bliver slået sammen, så skaber det allerede før start nogle mærkværdigheder.

Det er ikke umuligt for østholdene at rykke op, men det bliver meget svært. Systemet med at lave opryknings- og nedrykningsspil giver ud over de usportslige konsekvenser også nogle logistiske problemer. Således bliver kampprogrammet først gjort færdig tirsdag. Dog har man allerede nu lagt 1. runde af oprykningsspillet. Kampene spilles 2. påskedag. Her har AB hjemmebane mod Aarhus Fremad. Kamptidspunktet er ikke lanceret endnu. Det eneste der endnu vides om 2. runde er, at AB skal have udebane.

Stillingen efter sammensmeltningen af topholdene i øst og vest viser, hvor vanskelig situationen er for AB.

De to bedste hold rykker op, de ti andre hold rykker ikke ud. For mange af klubberne i bunden er der reelt ikke noget at spille om:

Skive 50 p (56-27)

Kolding IF 46 p (46-21)

Brabrand 45 p (37-19)

Middelfart 40 p (35-21)

AB 39 p (36-20)

Jammerbugt 39 p (34-22)

Aarhus F 38 p (33-20)

Brønshøj 36 p (44-32)

B93 35 p (39-37)

Vanløse 33 p (31-25)

Ringkøbing 33 p (27-30)

HIK 32 p (34-28)