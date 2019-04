Alle i aulaen

Kommunikations-kanalen Aula erstatter Skoleintra og DAG-intra

Af Peter Kenworthy

Børn, lærere og forældre får nyt informations- og kommunikationssystem efter sommerferien.

Den digitale kommunikationskanal Aula afløser Skoleintra og kommunikationsdelen af DAG-intra.

Gladsaxe Kommune kalder Aula for ”en sikker og brugervenlig adgang til informationer fra skoledagen og livet i dagtilbuddet”. Kommunen forventer at cirka en tredjedel af borgerne kommer til at bruge Aula jævnligt.

Aula har allerede været testet på Mørkhøj Skole og Gladsaxe Skole, fordi Gladsaxe var udpeget som en af fire pilotkommuner der skulle teste systemet.

Og ifølge skoleleder på Mørkhøj Skole Timm Troest Hald er Aula meget mere brugervenlig end Skoleintra.

– Man vil opleve at Aula er en meget mere simpel digital løsning, som minder mere om de sociale medier og har en langt højere grad af brugervenlighed, siger han.

Mere kortfattet skole-hjem-samarbejde

Det er snart 15 år siden at Skoleintra afløste kontaktbogen i børnenes tasker og et par årlige skolemøder på Gladsaxes skoler.

Ifølge sociolog Maria Ørskov Akselvoll, der har skrevet ph.d. om skole-hjem-samarbejde, og som var med i processen med at udvikle og implementere Aula, udvider digitale kommunikationskanaler som Skoleintra og Aula grænserne for skole-hjem-samarbejdet.

Ikke mindst fordi de giver skolen og lærerne flere muligheder for at involvere forældre i det daglige skolearbejde.

– Forældreintra har således muliggjort øget inddragelse og ansvarliggørelse af forældre (… og) kan i princippet siges at gøre skole-hjem-samarbejdet grænseløst, skriver Akselvoll i sin ph.d fra 2016.

Timm Troest Hald fortæller, at man på Mørkhøj Skole har taget udgangspunkt i Maria Ørskov Akselvolls tanker.

– Vores kommunikation med hjemmene skal være kortfattet. Vi er i gang med at drøfte med forældrebestyrelsen på Mørkhøj Skole om, hvilke principper vi vil have for skole-hjem-kommunikationen i Aula, siger han.