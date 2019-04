Alpin skisport og basket går hånd i hånd

Eskild (tv.) og Aksel fra Søborg er blandt de bedste alpine ungdomsløbere herhjemme - og så spiller de også begge basketball. Foto: Kaj Bonne.

Brødrene Aksel og Eskild Sørensen dyrker alpin skisport og basketball på højt niveau

Af Jan Løfberg

For danskere er det noget af en udfordring at dyrke alpin skisport. Særligt med de milde vintre. I år har man i Gladsaxe og omegn vel dårligt kunnet samle en halv kop sne i løbet af denne vinter.

Heldigvis har de to Søborg-brødre Aksel og Eskild Støvring Sørensen, der begge dyrker alpin skisport, kunnet tage på ture til udlandet, hvor der er masser af sne.

Aksel på 14 og Eskild på 10 er medlem af Skiklubben Hareskovs alpine skiteam. De hører begge til de bedste danskere i deres årgang. For nylig afsluttede de sæsonen ved de danske mesterskaber i Trysil i Norge.

Aksel opnåede to fjerdepladser i henholdsvis storslalom og parallelslalom i U14-rækken. I slalom så det rigtig godt ud for Aksel efter første gennemløb, da han lå placeret som nr. 2, men desværre udgik han i andet gennemløb. Aksel er med på et udtagelseshold under Dansk Skiforbund.

Eskild førte inden DM den samlede løbsserie i U10 efter flere sejre. Ved DM vandt han tre medaljer – en sølv og to bronze. De fine resultater ved DM betød, at Eskild endte som samlet vinder af den danske løbsserie i hans aldersgruppe.

Alternativ træning

For Aksel har denne sæson budt på nogle logistiske udfordringer. Han har faktisk kun haft 40 skidage i denne sæson, mens nogle af hans konkurrenter har haft over 100. Aksel spiller basketball i Gladsaxe Basketball Klub. Her er han med på klubbens årgang 05-hold, der spillede nordiske mesterskaber i den svenske ny Södertälje i påsken.

– Nogle gange har jeg måttet vælge mellem skisport og basket, fortæller Aksel, der jo dyrker de to sportsgrene på et højt niveau med mange stævnedage til følge.

For Eskild er basketballen også et vigtigt supplement, men endnu er han ikke ramt ind i samme problemer som Aksel, fordi der for de yngre basketballspillere ikke er ligesom mange stævner som for de ældre drenge.

– Jeg har været af sted på skiture i seks uger, fortæller Eskild.

Basketball og skisport passer fint sammen for de to brødre, som også priser kammeratskabet i skiklubben. Her er de med, når klubben arrangerer træning på mountainbike. Måden at bevæge sig på med vægtfordeling og bakket terræn minder en del om alpin skisport.

Skiklubben Hareskov er en kæmpe forening med 3.600 medlemmer. Hele familien Sørensen – far Jakob og mor Elin – er også aktive, så mange weekender bliver brugt på sport.

Endnu har de ikke prøvet den store skibakke på forbrændingsanlægget Amager:

– Men måske lykkes det den 15. juni, for der har skiklubben arrangeret en tur derud, lyder det forhåbningsfuldt fra familien.