To generationer lærer om verdensmålene: Viktor og Mette. Foto: Kaj Bonne.

Eleverne fra 5. klasse på Gladsaxe Skole havde selv lavet nogle spil ud fra FNs verdensmål, som de præsenterede for deres forældre og bedsteforældre

Af Jan Løfberg

Torsdag før påske havde Gladsaxes Skoles fire 5. klasser det, der vel nærmest kan betegnes som en alternativ skole/hjem-samtale. I stedet for en status på eleverne, kunne forældre opleve deres børn være i centrum. Ideen opstod, da en række lærere fra Gladsaxe Skole havde været på kursus, og samtidig fik man kædet det sammen med den positive oplevelse, man havde, da man havde haft skoleskakdag. Derfor begyndte eleverne at udarbejdede mange forskellige brætspil, som satte fokus på emner fra verdensmålene.

Eleverne havde arbejdet med FNs verdensmål, hvor en række fag indgik. Dansk og matematik var obligatorisk med, mens eleverne kunne vælge to andre fag ud fra blandt natur/teknologi, tysk, engelsk og idræt.

Over 100 elever, forældre og bedsteforældre fik en storslået oplevelse i skolens aula. Børn og ældre kom i dialog om verdensmålene alt i mens, de spillede for at vinde.

Der var mange godt tænkte brætspil, som de kunne fremvise.

– Spillene afspejler både den læring, som eleverne har været igennem, og samtidig får eleverne repeteret det stof, som de har været igennem. Forældrene får tydeligt at se, hvad deres børn lærer i 5. klasse. Det har været et intensivt, tværfagligt forløb. Teamet bag ideen har leveret en stor indsats, og det har været en fornøjelse at se de aktive elever. Forældrene har kunnet se deres børn arbejde i stedet for at lærerne har aflagt en rapport, sagde faglig leder for 5.-6. klasse, Signe Bille Melgaard.