Asyl på skemaet

Lysten til at diskutere asyl og menneskerettigheder var stor hos 2.q. Foto: Privat.

Gymnasieelever diskuterede asyl og menneskerettigheder

Af Redaktionen, redigeret

Menneskerettighedsambassadør og forsvarsadvokat, Laura Tholstrup, var på Gladsaxe Gymnasium inden påskeferien for at diskutere menneskerettigheder og asyl med eleverne i 2.q.

Med til eleverne havde hun et digitalt undervisningspil i asylret, udviklet af NGOen Levende Menneskerettigheder.

Efter at have fået aktindsigt i en virkelig asylsag, har de gennem videooptagelser rekonstrueret en asylansøgers rejse fra han krydser den danske grænse til hans asylsag bliver afgjort i Flygtningenævnet. Eleverne skal undervejs blandt andet tage stilling til om asylansøgeren må søge job i Danmark, mens hans asylsag er under behandling, og skal til sidste afgøre om de vil give ham asyl, fortæller Levende Menneskerettigheder om spillet.

– Jeg kunne meget godt lide det, der var fakta med. Passende at der var en ’ekspert’ med til at styre det. Og så var det mere direkte og relevant når spillet ændrer sig efter hvad vi vælger, fortalte David fra 2.q.

– Det var fedt der var et spil. Jeg har personligt ikke sat mig så meget ind i flygtninge og asyl, så det er spændende at få af vide hvad de må tjene og sådan noget, så det var interessant, tilføjede Cirkeline.

pk