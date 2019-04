Bagsværd-drenge imponerer til VM i Cross

Joel Lillesø og Anton Østdal løb begge et flot løb til VM i Cross. Foto: Privat.

Anton Østdal og Joel Lillesø fik flotte placeringer til VM i Cross

Af Redaktionen, redigeret

To unge Bagsværd-løbere imponerede til mændenes U20-klasse ved VM i Cross i Aarhus lørdag. Anton Østdal lykkedes med en 34. plads at placere sig i den bedste tredjedel af feltet. Joel Lillesø blev nummer 42.

– Jeg gav den gas fra start, var egentlig lidt nervøs for at gå kold, men jeg føler, at jeg fik disponeret rigtigt. Men det var ren smerte den sidste omgang, sagde den 17-årige Bagsværd-løber til dansk-atletik.dk

Klubkammeraten, den kun 15-årige Joel Ibler Lillesø, som tilmed debuterede i landsholdstrøjen, var også rigtigt tilfreds med sin indsats.

– Jeg er chokeret, havde kun regnet med noget i top-100. Jeg syrede til nærmest fra start, men det her giver virkelig blod på tanden. Om to år i Australien vil jeg i top-20, fortalte han.

Joel’s præstation er især imponerende, eftersom han blev placeret som næstbedste dansker og femte bedste europæer mod løbere der er op til 4 år ældre.

pk