Bagsværd Skole fik bronze i matematik

8. A fra Bagsværd Skole blev nr. 3 ved den danske landsfinale i matematik. Foto: Privat.

8. A på Bagsværd Skole og 8. klasse fra Bagsværd Kostskole deltog i udtagelsesfinalen til den nordiske matematik-konkurrence

I løbet af efteråret og i januar i år var eleverne i 8. A på Bagsværd Skole og 8. klasse fra Bagsværd Kostskole med ved de indledende runder af Nordisk Matematikkonkurrence (NMCC).

Det er en konkurrence i matematisk problemløsning for 8. klasser. Opgaverne kunne ikke løses ved hjælp af standardmetoder, så der skulle både tænkes og samarbejdes. I de to indledende runder havde klassen halvanden time til at løse otte opgaver.

Både Bagsværd Skole og Bagsværd Kostskole nåede videre til finalen i Virum.

Det var en nervepirrende seminfinale med otte hold fra hele landet. Holdene skulle vise deres stande, prøves i matematisk problemløsning og formidle deres konklusioner i en 10 minutter lang fremlæggelse.

Fire elever fra hver klasse var valgt ud til at repræsentere hver klasse. Tre hold skulle vælges ud til at dyste i den endelig landsfinale. Bagsværd Skole kom igennem nåleøjet.

Nu skulle de atter svedes. De fire repræsentanter skulle igen prøves i matematisk problemløsning på tid.

I alt fem opgaver skulle de igennem. Indtil 4. opgave lå Bagsværd Skole på 1. pladsen, men løb ind i problemer her og fik kun 1 point for den og satte dermed sejren over styr.

Bagsværd Skole endte på en flot 3. plads i landsfinalen og modtog desuden en ekstra præmie for at have leveret den bedste proces.

Det blev en 8. klasse fra Aarhus der løb med sejren, og de skal dermed repræsentere de danske farver til den nordiske finale i Trondheim til juni.

