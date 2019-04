Bauhaus-byggeri er i gang

Gladsaxe Bladet fra sidste uge kom med i jernrøret, der blev støbt ind i fundamentet af det nye Bauhaus-byggeri. Foto: Peter Kenworthy

Onsdag blev grundstenen til det nye Bauhaus-byggemarked i Gladsaxe lagt

Af Peter Kenworthy

Der er ikke tale om at Gladsaxe skal til at huse et hedengangent britisk postpunkband. Eller en tysk højskole for design og anvendt arkitektur.

Det er i stedet et tysk byggemarkedskæde med butikker i 20 lande ved navn Bauhaus, der kommer til Gladsaxe. Nærmere bestemt på Turbinevej/Dynamovej tæt ved Ring 3, Helsingørmotorvejen og Hillerødmotorvejen. Butikken åbner efter planen til efteråret.

Borgmester Trine Græse (A) var med til at lægge grundstenen på det kommende byggemarked sammen med Bauhaus-direktør Mads Jørgensen. Et jernrør med tegning, dagens avis og 100 kroner blev placeret i et hulrum i fundamentet.

Den nye Bauhaus vil skabe 150 nye arbejdspladser, som inden længe vil blive rekrutteret, fortalte Mads Jørgensen.

Trine Græse fortalte at hun glædede sig over at butikken ville skaffe nye arbejdspladser til Gladsaxe, og et nyt sted for gør-det-selv-folket at købe søm, skruer og maling.

– Jeg synes vi er nået frem til et godt resultat, hvor der både er taget hånd om bygningens udseende, og hvordan området omkring den kommer til at se ud, sagde Trine Græse.

– Begge parter har gjort alt hvad vi overhovedet kunne for at undgå at skulle fælde alle de gamle træer. Men det var ikke muligt at bevare dem, på grund af den måde de var groet sammen på gennem årene. Hvis ikke Bauhaus var kommet først, så ville letbanen alligevel være kommet om et par år med behov for ændrede vejprofiler – og så havde vi nok alligevel været nødt til at fælde træerne, tilføjede Trine Græse.

Der vil blive plantet forskellige træer og buske som vil danne en ny afgrænsning langs den kommende letbane, lovede hun.

Med hensyn til trafikken i området, der ligesom fældningen af træer på grunden, har været et omdiskuteret emne blandt borgere og politikere, burde trafikanter ikke mærke den store forskel.

Ifølge en trafikanalyse af den nye Bauhaus, foretaget i 2017 af Cowi, vil den nye Bauhaus nemlig ”ikke have væsentlig betydning” for myldretidstrafikken.