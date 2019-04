Bedre bemanding til demente

Min mand er på demensplejehjem efter 8 år med Alzheimer. Han forstår ikke, at hans nye bolig ”hjem” er for altid.

Af Vibeke Hegner

Af Vibeke Hegner, Mosekæret 14, 2880 Bagsværd

Min mand er på demensplejehjem efter 8 år med Alzheimer. Han forstår ikke, at hans nye bolig ”hjem” er for altid. Han er nu afhængig af det personale der er stillet til rådighed.

Plejerne skal have overskud og tid til at tale med en dement. Den demente har svært ved at forstå en besked, er måske konfus og vred.

Hver beboer skal behandles forskelligt. Mange kan ikke læse, fjernsynet kan de dårligt følge med i, og hjernen vil ikke hjælpe dem med at lave andre sysler.

Personalet skal ledsage dem til plejehjemmets aktiviteter. Beboerne skal hjælpes med personlig hygiejne, påklædning og spisning, samt omsorg.

Man kan ikke spærre borgerne inde. Heller ikke demente. En del går væk fra plejecenteret. Plejerne kan ved hjælp af GPS registrere hvor de er.

Mens en plejer henter den demente, er afdelingen underbemandet. Sker der samtidig andre uheld på afdelingen, kan der opstå kritiske situationer.

Kom på banen kommunalpolitikere, og få forbedret bemandingen og økonomien.

Husk på, det kan en dag være jer selv eller en nær pårørende, som befinder sig på et demensplejehjem. Det er nu I har magten til at forbedre standarden på demensplejehjemmene.

Demente er total afhængig af den hjælp og omsorg, der er stillet til rådighed. God tid og økonomi er vigtig på en arbejdsplads, som er krævende fysisk og psykisk.

Bliver personalet presset i det daglige, kan det ende i sygdom og fravær med indkaldelse af vikarer. Vikarhjælp som ofte ikke har erfaring med behandling af demente.