Det er en besynderlig kritik Jeppe Bruus fremfører i Gladsaxe Bladet den 2. april.

Af MF Kenneth Kristensen Berth (DF), valgt i Københavns Omegns Storkreds

Det er en besynderlig kritik Jeppe Bruus fremfører i Gladsaxe Bladet den 2. april. Jeppe Bruus beklager sig over, at Ring 5 ikke føres videre fra Frederikssundmotorvejen og nordpå. Det kunne jeg bestemt også have ønsket mig. Men ethvert vejbyggeri skal jo starte et sted.

Så kritiserer Jeppe Bruus, at der er for lidt fokus på Hovedstadsområdet i planen. Der er betydeligt mere fokus på hovedstaden i denne plan end der er i Socialdemokratiets og oppositionens plan, der har som hovedfokus at få togpassagerer fire minutter hurtigere frem med tog fra København til Århus – og bruger milliarder på det projekt.

I forhold til støjbegrænsning er fire ud af de fem udpegede projekter lokaliseret i Københavns Omegn – det sidste i Odense. Og må jeg så minde om, at i Socialdemokratiets egen trafikplan på side 4 figurerer ”en omfartsvej i Mariager” som et af de prioriterede projekter.

Selvfølgelig kunne man have ønsket sig meget mere – og jeg forstår til fulde at netop lokalpolitikere i Gladsaxe, hvem ellers? – understreger dette.