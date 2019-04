Blomsternes bismag

For tiden pibler der tusindvis af blomster op på kommunens områder.

Af Martin Skou Heidemann

Martin Skou Heidemann, Byrådsmedlem for Venstre, Søhuse 1, Bagsværd

For tiden pibler der tusindvis af blomster op på kommunens områder. I min optik er de et helt konkret bevis på, at med en strammere økonomistyring, så kan kommunens borgere få mere velfærd for de samme skattekroner.

De mange blomster skyldes, at Driftsafdelingen i efteråret lagde 370.000 blomsterløg, efter at borgmesteren havde udtalt, at Gladsaxe havde for få blomster. Det hørte Driftsafdelingen, og det lykkedes dem at finde en pulje, hvor der var penge til at købe de mange løg.

Det er fint med blomster, men det er absolut ikke fint, at kommunens økonomistyring består af en helt igennem uoverskuelig mængde af puljer og afsatte beløb, som nok ingen politiker i Byrådet reelt har overblik over.

Ved sidste års budgetforhandlinger spurgte jeg specifikt ind til, om vi havde penge liggende i puljer, som ikke var brugt. Svaret var nej. Det viste sig senere at være lodret forkert, hvilket de mange blomsterløg også er et bevis på.

Det skal naturligvis ikke være sådan, at forvaltningen går og putter med de penge, som af den ene eller den anden årsag ikke er brugt, når året er gået. De penge skal frem i lyset, så Byrådet kan beslutte, hvad der så skal gøres.

Og hvordan kan det egentlig være, at Driftsafdelingen pludselig har tid til at lægge 370.000 løg? Hvad fik man tiden til at gå med året før, hvor man ikke plantede blomsterløg?

Tak for blomsterne! De varsler forår og muligheder for mere velfærd i Gladsaxe.