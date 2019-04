Bøllebob går på Grønnemose Skole

Skolelæreren kommer igen for sent i Grønnemose Skoles musical BølleBob. Foto: Kaj Bonne.

Frække børn fyldte Grønnemoses store sal

Af Peter Kenworthy

For et par uger siden havde teateret Mungo Park premiere på stykket Erhard mod Monopolet. Onsdag var der børn fra anden og tredje klasse på Grønnemose Skoles tur til (næsten) at fylde den store sal på skolen.

Denne gang med et noget yngre publikum, nemlig elever fra 0.-3. klasse.

82 børn havde arbejdet stenhårdt på musicalen Bøllebob. De har været med til at lave kulisser og finde rekvisitter og kostumer, og de havde øvet lange og svære replikker en gang eller to om ugen siden slutningen af januar.

Der blevet sunget sange om irriterende småsøskende, hårde bananer og lærere der kommer for sent. Og om at blive sat i bås og være usikker og anderledes som barn. Alt sammen med Bloms Kiosk og lysbilleder af en solrig Solby og grå klasseværelser i baggrunden.

De voksne ville måske have brugt mere ”kedelige” ord som inklusion, identitetskrise og mobning. Men som Bøllebob synger i musicalen ”vi får ikke andet skæg end det vi selv kan finde på”.

Og ud over et par tissetrængende børn i løbet af stykket, var det 300 koncentrerede børn fra indskolingen der gav store klapsalver til skuespillerne undervejs.