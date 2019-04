Borgmester besøger Fremtiden

Iværksættermiljøet Fremtiden havde besøg af borgmesteren og kommunal erhvervsdelegation

Af Redaktionen, redigeret

Virksomhederne i iværksættermiljøet Fremtiden havde inviteret borgmesteren. Målet var at hun skulle opleve det nye fællesskab, som man er ved at skabe med verdensmålene som fælles værdigrundlag for vækst.

En af dem der fik besøg af Trine Græse, kommunaldirektørBo Rasmussen og en lille erhvervsdelegation fra kommunen i Verdensmålshuset ved Buddinge station var Ahmad Durani.

Ahmad er uddannet sociolog og siger at han har viet sin tid til at hjælpe virksomheder med at skabe vækst ved at ansætte medarbejdere, der på mange parametre er forskellige og dermed kan bidrage med forskellige perspektiver på løsning af opgaver.

Ahmad arbejder med verdensmål 8 og 10, der blandt andet handler om at fremme en større økonomisk inddragelse af alle samfundsgrupper uanset køn, race eller etnicitet. Ikke mindst når nu undersøgelser viser at etniske minoriteter sjældnere kommer til jobsamtaler end andre danskere.

Han syntes i første omgang, at miljøet med genbrugsmøbler virkede lidt slidt, men er hurtigt blevet glad for det gode samarbejde iværksætterne imellem og med kommunen og fællesskabet omkring verdensmålene, fortæller han.

Det er afgørende at virksomheder beskæftiger sig med mangfoldighed, tilføjer han.

Ikke alene på grund af social ansvarlighed eller verdensmålene, men at de også motiveres af den forretningsmæssige gevinst der ligger i at omfavne mangfoldigheden i sin virksomhed, mener Ahmad Durani.

Ahmad Durani er vært for et såkaldt gå-hjem-møde om mangfoldighedsledelse i virksomheder 24. april fra klokken 16.15. pk