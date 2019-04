Buddinge Skole får penge til cykler

Buddinge Skole var blandt de 26 klasser/skoler, der denne gang fik del i Skolemælkslegatet, som skal være med til at styrke fællesskabet gennem gode oplevelser. Foto: Pressefoto.

Skolemælkslegatet har tildelt skolen 3.000 kroner til tilskud til nye cykler

Af Redaktionen, redigeret

Mejeriernes Skolemælksordning har gennem Skolemælkslegatet givet Buddinge Skole 4.-9. klasse 3000 kr. til indkøb af nye cykler.

Cykelturene skal både give motion, læring og sjove oplevelser.

I alt er 100.000 kroner fra Skolemælkslegatet blevet uddelt til. 26 klasser/skoler landet over.

Og der er mange aktiviteter på skolernes ønskeliste. Denne gang er der bl.a. givet penge til: bondegårdsbesøg, skaaksæt, udekøkken, tilskud til cykler, udflugter, madpakkekursus, gynge, sund mad og superheltekursus.

– Heldigvis kan man søge Skolemælkslegatet to gange om året, da vi jo desværre ikke har penge nok til at støtte alle gode formål hver gang. Det er bare med at søge igen, hvis man har en god idé. Næste gang er oktober 2019, siger Jan Hermansen, leder af Mejeriernes Skolemælksordning.

JL