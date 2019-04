Byggetilladelser samler støv

Gladsaxe er 47 dage om at behandle en byggetilladelse. De andre kommuner bruger mellem 5 og 141 dage

Af Redaktionen, redigeret

I Vallensbæk tager det i gennemsnit fem dage for kommunen at sagsbehandle en byggetilladelse, mens det i Dragør tager 141 dage. I Gladsaxe bruger kommunen 47 dage, lige omkring gennemsnittet for alle landets kommuner, viser en ny opgørelse fra Dansk Byggeri.

Ventetiden er opgjort fra den dag, hvor kommunerne har modtaget alle de oplysninger, som de har brug for til sagsbehandlingen og er for 2018. I 2017 var ventetiden i Gladsaxe ifølge Dansk Byggeris opgørelse 31 dage.

Dansk Byggeri mener at papirarbejdet som udgangspunkt ikke bør tage over to uger.

– Det burde ikke tage mere end 14 dage i gennemsnit at sagsbehandle en byggetilladelse. Byggeloven er den samme i hele landet, så kommunerne burde kunne klare sagsbehandlingen på nogenlunde samme tid. Forskellen på store og små byggerier eller lokalplaner kan ikke forklare de store forskelle, siger erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri Torben Liborius.

Kun fire kommuner sagsbehandler byggetilladelser på i gennemsnit 14 dage eller mindre, og alt for mange kommuner ligger over de frister, der er aftalt mellem regeringen og KL på mellem 40 og 60 dage afhængig af bygningstype, skriver Dansk Byggeri i en pressemeddelelse.

Den gennemsnitlige ventetid på en byggetilladelse var for alle landets kommuner i 2017 på 36 dage. I 2018 er ventetiden i gennemsnit steget til 46 dage, viser Dansk Byggeris tal.

