Da krigen kom til Gladsaxe

Niels-Birger Danielsen fortæller om 2. verdenskrigs historier i Gladsaxe. Foto: Pressefoto.

Historiker og forfatter Niels-Birger Danielsen fortæller om nogle dramatiske begivenheder i Gladsaxe under krigen

Af Redaktionen, redigeret

Mandag den 8. april kl. 19 besøger historikeren Niels-Birger Danielsen Gladsaxe Hovedbibliotek, hvor han fortæller om den danske modstandsbevægelse og om nogle af de begivenheder, der trak blodige spor gennem Gladsaxe.

En af historierne er fra den 23. februar 1945, hvor frihedskæmpere bortførte den næstkommanderende for Svend Staal-gruppen, restauratør Henning Walthing, og afhørte ham i en villa på Klausdalsbrovej i Buddinge. Bagefter blev han ført ud i Hareskoven og skudt. Dette er blot en af de mange dramatiske historier og episoder, som Niels-Birger Danielsen kan fortælle om.

Danielsen er forfatter og historiker med speciale i besættelsestiden og har skrevet en lang række bøger om Danmark under besættelsen. I disse år arbejder han på et kæmpe firbindsværk med titlen ’Modstand’, hvoraf bind to udkom i anden halvdel af 2018 til flotte anmeldelser.

Billetter til arrangementet kan købes på gladsaxe.dk/bibliotek og koster 65 kr./50 kr. for medlemmer af Klub Kræs.

Arrangementet er et samarbejde mellem Gladsaxe Bibliotekerne og Gladsaxe Lokalhistoriske Forening.

jll