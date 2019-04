Data er ikke farlige

De Konservative ville diskutere datasikkerhed på onsdagens byrådsmøde

Af Peter Kenworthy

Lars Abel (C) havde 16 spørgsmål med om datasikkerhed på onsdagens byrådsmøde.

Blandt andet om Gladsaxes Enhed for Datadrevet Forretningsudvikling – en enhed der arbejder med at bearbejde og visualisere data fra kommunens mere end 300 forskellige fagsystemer og datakilder.

Ifølge borgmester Trine Græse (A) for at understøtte og professionalisere arbejdet med data på tværs af kommunen.

– Hvordan sikrer vi at borgerne har tillid til at vi behandler borgernes personlige data ansvarligt? Det forudsætter gennemsigtighed og proportionalitet i den måde vi arbejder med digitalisering på, sagde Lars Abel (C).

Hans spørgsmål affødte en mere general diskussion om datasikkerhed.

Trine Græse påpegede, at det ikke var noget nyt at man arbejdede med data i Gladsaxe.

– Data har altid været en del af grundlaget for, at vi har kunnet træffe kvalificerede beslutninger til gavn for borgere og virksomheder i Gladsaxe Kommune, var en del af et længere svar fra Trine Græse.

Hun tilføjede at nye muligheder for at bruge data skal forvaltes forsvarligt og sikkert.

Claus Wachmann (B) foreslog efterfølgende at Gladsaxe laver etiske retningslinjer for brug at data. Serdal Benli (F) synes at kommunen mangler en politik eller strategi for brugen af data. Torben Madsen (Ø) betonede, at man i hele brugen af data skal tænke sig grundigt om.

Og Henrik Bach Mortensen (V) mente at den måde kommunen anvender data på ikke bare skal være en forvaltningsmæssig beslutning, men noget der er forankret politisk.

– For data er selvfølgeligt ikke politiske eller farlige, det er brugen af data der er farlig, tilføjede han.