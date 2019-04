Davis Cup for motionister

Selvom det var for sjov blev der servet igennem til årets TIG Cup. Foto: Privat.

AB Tennis afholdt motionsturneringen TIG Cup

Af Redaktionen, redigeret

10 spillere fra hver af Gladsaxes tennisklubber – Bagsværd Tennisklub, Gladsaxe Tennisklub og AB Tennis – havde sat hinanden stævne til motionsturneringen TIG Cup. TIG står for Tennisklubber i Gladsaxe.

Først på banen og sidenhen til frokost i ABs nye sportscafé.

Turneringen har været afholdt tre gange tidligere. Den er inspireret af det uofficielle verdensmesterskab for mandlige tennislandshold, Davis Cup, og det uofficielle verdensmesterskab for de kvindelige tennislandshold, Federation Cup.

De 30 spillere blev fordelt på tre hold ved lodtrækning. USA, Danmark og Spanien.

– Alle kæmper naturligvis hårdt for at vinde, men glemmer alligevel ikke at hygge sig og nyde samværet med tennisspillere fra de andre klubber i Gladsaxe, fortæller tennisklubberne.

I år vandt ”USA” Gladsaxes Davis Cup-turnering.

pk