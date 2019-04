Demente – svigter kommunen?

Tak til Vibeke Hegner for dit indlæg 2. april om bedre bemanding til demente på plejehjem

Af Charlotte Helsted

Tak til Vibeke Hegner for dit indlæg 2. april om bedre bemanding til demente på plejehjem. Et flot indlæg, ingen bliver hængt ud, og budskabet er klart.

Jeg har kæmpet for værdighed og omsorg i mange år, dels som medlem af seniorrådet, dels som formand for beboer- og pårørenderådet på min mands plejehjem. Der er sket forbedringer: implementering af personcentreret omsorg og værdighedspolitik, som personalet bliver uddannet i, og som stiller andre og større krav.

Men der er ikke fulgt penge med til flere hænder. Og det på trods af, at borgerne også er meget dårligere i dag, når de flytter på plejehjem. Det skønnes, at 80-90 % af beboerne på plejehjem er demente i moderat eller svær grad. Og det kræver, som Vibeke siger, rigtig meget af personalet. De magter ikke et tiltagende højere og mere kompliceret arbejdstempo. Flere end tidligere søger andre steder hen, og der bliver brugt mange vikarer.

Jeg vil gerne fremhæve de smukke indretninger som kommunen har gennemført på Bakkegården og Rosenlund, som skaber velvære for beboere, pårørende og personalet. Men bagom dette ligger det helt store og centrale problem: at der mangler flere varme hænder, som qua deres uddannelse, empatiske evner og viden kan bidrage til et meningsfuldt og nærværende liv for vores ægtefæller, far eller mor.

Jeg tror, at I politikere lukker øjnene for de uværdige forhold, der igen har sneget sig ind på plejehjemmene.