Den personlige hjælper

”Mariannes Seniorhjælp” inspireret af moderens sygdom

Af Redaktionen, redigeret

Marianne Handler har åbnet virksomheden Mariannes Seniorhjælp. Inspireret af hendes mors sygdom for nogle år siden. Dengang begyndte det med noget a la familiebesøg og endte med en bunke praktisk hjælp.

-Jeg brænder for at gøre hverdagen lettere og mere tryg for seniorer, når de daglige opgaver begynder at bliver tunge og uoverkommelige, siger Marianne Handler.

-Jeg tilbyder hjælp til seniorer til en bred vifte af praktiske opgaver, der ligger ud over eventuelle offentlige tilbud – ydelser skræddersyet til den enkelte og leveret med pålidelighed, varme, fleksibilitet, godt humør og som en selvfølge i fortrolighed.

At få løst opgaverne kan være med til at give en bedre hverdagsfølelse, overskud til andre aktiviteter, mindre ensomhedsfølelse og ikke mindst tryghed – og opgaverne løses af den samme person hver gang, nemlig mig, siger Marianne Handler.

Viften af ydelser spænder vidt og kan sammensættes præcist som det ønskes og der er behov for. Der kan laves en fast aftale ved tilbagevendende behov, og der er også mulighed for løbende køb af ydelser, efterhånden som behov opstår.

Det kan f.eks. være hjælp til det praktiske i husholdningen, lettere havearbejde, hjælp til at agere trygt og sikkert i den digitale verden og servicefirmaer og offentlige myndigheder, siger Marianne Handler, der er udannet husholdningsglæder men som har arbejdet med mange af de ting, som hun nu tilbyder at hjælpe med.