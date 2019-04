EM-succes i taekwondo

Johan Diget Hollederer imponerede i freestyle og vandt sølv. Foto: Privat.

Dobbelt europamester og viceeuropamestre til Gladsaxe Taekwondo Klub

Af Redaktionen, redigeret

Tyrkiet var vært ved to europamesterskaber i taekwondo. Først det 14. officielle EM i teknik og derefter det 1. EM i Beach Taekwondo.

Fra Gladsaxe Taekwondo Klub deltog Alba Diget Hollederer, Johan Diget Hollederer og Lisa Lents i begge turneringer.

Alba Diget Hollederer stillede op i fire discipliner og vandt medaljer i alle. Alba vandt sølv i den individuelle disciplin for juniordamer, mens hun vandt bronze i juniordame-team, hvor hun stillede op med Silje Liborius fra Skive og Caroline Amby fra Aarhus. Ved Beach EM stillede hun op i de samme discipliner, men gav den her lige den ekstra portion gas, der skulle til for at hun kunne vinde guld i dem begge, således at hun nu kan kalde sig dobbelt europamester i beach taekwondo.

Johan Diget Hollederer stillede op i den individuelle freestyle disciplin i seniorklassen og vandt sølv. Freestyle er en disciplin, hvor man blander taekwondo med akrobatik, og det udføres til musik. Det er en noget mere kreativ disciplin end den traditionelle taekwondo, da udøverne selv sammensætter deres serie indenfor nærmere beskrevne rammer. Ved Beach EM vandt Johan bronze i seniorherre-team, hvor han stillede op med Danish Hameed fra Rødovre og Emil Nørby fra Aarhus.

Lisa Lents deltog også i konkurrencerne og tog bronze i par over 30 år ved Beach EM, hvor hun stillede op med Kim Nedergård fra Skive. Tre udøvere, syv medaljer – et historisk godt resultat til Gladsaxe Taekwondo Klub.

jll