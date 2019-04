En fornøjelig oplevelse på skole og børnehus

Gladsaxe Kommune er forgangskommune, når det drejer sig om nytænkning og innovation.

Af Abbas Razvi

Af Abbas Razvi, Folketingskandidat i Kbh. omegnsstorkreds (B)

Gladsaxe Kommune er forgangskommune, når det drejer sig om nytænkning og innovation. Det måtte jeg sande den 2.april, da vi besøgte Buddinge Skole og Børnehuset Elverdammen sammen med en række folketingskandidater og kommunens borgmester Trine Græse. Det var en fornøjelig oplevelse begge steder.

Skolen havde indrettet deres udskoling på en helt ny og innovativ måde. Eleverne arbejdede på tværs af klasserne og i grupper. De fysiske rammer var helt fantastiske med ”sand” og ”græs” m.m. De kunne fordybe sig i opgaverne og tilegne sig viden under helt fantastiske fysiske rammer. Der var mulighed for at arbejde gruppevis, enkeltvis osv. Kommunen har hjulpet skolen med indretningen og finansieret projektet med ekstra midler. Det vil vi som radikale støtte med ekstra bevillinger, hvis vi kommer til magten. Vi vil nemlig investere i vores børn og unge, da de er Danmarks råstof.

Børnehus Elverdammen var også helt unikt med sin Svanemærkede certificering. Det var et fantastisk hus med sin innovative byggestil og med personale, der i den grad var engagerede i deres arbejde.

Vi Radikale vil også støtte sådanne initiativer, så vores børn får optimal opvækst med hensyn til fysiske rammer, men også pædagoger, der kan give tryghed og omsorg til vores børn, uden at de selv går ned med stress.