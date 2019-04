En gastronomisk oplevelse

Eleverne fra GXU havde spændende dage på Hotel- og restaurationsskolen i Valby. Foto: Privat.

Otte GXU-elever besøgte Hotel- og Restaurantskolen

Af Redaktionen, redigeret

I forrige uge var otte forventningsfulde elever fra Heltidsundervisningen på GXU – Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole i to dage på besøg på Hotel- og Restaurantskolen i Valby. Her skulle de introduceres for arbejdet som kok og konditor samt prøve håndværket på egen krop. Den første dag begyndte med rundvisning og en snak om skolen og dens værdier. Herefter blev eleverne iklædt kokkeuniformer – for det hører sig til. Dagens menu stod på forårsruller med oksekød, kylling og en mere bæredygtig version med melorme.

Helene, en af lærerne fra Heltidsundervisningen, var meget begejstret for at se eleverne interagere med kokken: – Det er fedt for os at se eleverne i en anden arena end den, som vi er vant til at se dem i på skolen. Eleverne lyttede med en anden nysgerrighed og respekt.”

En sanselig oplevelse

Eleverne skulle på anden dagen prøve kræfter med konditor-håndværket. De skulle lave desserter. Menuen var spejlæg med toast og spaghetti med kødsovs. Spejlæggets æggehvide bestod af mælk, vanilje-yoghurt, sukker og hvid chokolade, mens spejlæggets æggeblomme blev lavet af frugtpure fra mango- og passionsfrugt. Spaghettien bestod af hvid chokolade med honning og Agar Agar.

Tomatsovsen var lavet af ribspure, og på toppen var der revet parmesanost af hvid chokolade og enkelte mynteblade som basilikumblade. ”Denne molekylære gastronomi, brugen af Agar Agar (vegetarisk gelatineerstatning) og den sanselige oplevelse, der opstår, når man spiser noget andet, end det man tror, man spiser, er virkelig interessant”, fortæller Helene begejstret.

Eleverne nød dagene på skolen, og hvis det stod til Juliano fra PFA-klassen, kunne han godt finde på at tage noget mere brobygning der: – Jeg synes, det var en rigtig god oplevelse, og jeg har fået mere selvtillid i forhold til mad. Jeg kan godt lave mad!”

jll