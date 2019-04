En sten fra hjertet

Der lå mange flotte sten foran Rådhuset i påsken. Foto: Peter Kenworthy.

Sten med navne foran Rådhuset skulle give børnene en stemme

Af Peter Kenworthy

Ea, Ebbe, Sylvester, Hassan, Sejer, Noah og Bertha Bomstærk stod der blandt andet på de mange sten der i påsken har ligget til venstre for trappen op til Rådhuset. På mange af dem var det tilføjet et ’#hvorerderenvoksen’.

Ligesom foran andre rådhuse i Danmark har der nemlig været gang i en lokal sten-aktion i Gladsaxe.

Aktionen, hvor forældre og andre har lagt sten med deres barns eller en andens navn foran rådhuset, hedder #mitbarnminstemme. Den går ifølge arrangørerne ud på, at ‘giver vores børn en stemme’, da de jo selv er for små til at ‘råbe op’ eller ‘kræve mere omsorg’.

Arrangørerne er Facebook-gruppen #hvorerderenvoksen – Gladsaxe, der også arrangerede demonstrationen for bedre normeringer i Gladsaxes børnehuse for et par uger siden.

Gruppen har også sat gang i en anden aktion, #denvirkeligenormering. Her registrerer forældre til børn i daginstitutionerne hvor mange børn per voksen de ser, når de afleverer og henter deres børn.

#Hvorerderenvoksen-gruppen mener ikke at normeringstallene fra Danmarks Statistik afspejler den virkelighed som de møder i deres børns institutioner.

– Politikerne har derfor ingen reelle tal at læne sig op af, når de argumenterer. Vi vil gerne hjælpe politikerne lidt på vej i forhold til at forstå problemets omfang, skriver gruppen på sin Facebook-side.

Når undersøgelsen er færdig, håber gruppen at få lov til at overrække tallene til Gladsaxe Byråd eller borgmesteren.