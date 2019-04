En større aftenskole i Gladsaxe

Den 1. maj 2019 fusionerer FOF København og Gladsaxe Oplysnings Forbund

Af Redaktionen, redigeret

Målet er at kunne tilbyde en større og bedre aftenskole i Gladsaxe med mange nye tiltag, foredrag og kurser. Midlet er en fusion mellem FOF København og Gladsaxe Oplysnings Forbund, der under navnet FOF København vil fortsætte med at præsentere et stadigt stigende kursusudbud for kommunens borgere.

– Der er en stor tradition for at gå på aftenskole i Gladsaxe, og det er helt tydeligt, at folk er nysgerrige, gerne vil være aktive og har lyst til at blive klogere sammen, fortæller direktør for FOF København, Kåre Emtoft.

– Derfor er det vores opgave som aftenskole at præsentere et program, der inspirerer folk til at deltage i samværet. Vi prøver hele tiden at finde nye kurser og følge med efterspørgslen.

Et nyt aftenskolekursus i Gladsaxe er Coding Kids, hvor børn fra 9 år kan gå til programmering og lære at lave deres egne spil. Men udover de nye tiltag er der også en lang række klassiske aftenskolekurser indenfor emner som madlavning, musik, kreativitet og sprog.

Derudover er aftenskolen i øjeblikket på udkig efter nye lokaler til motionsundervisning og håber at kunne tilbyde både nye faciliteter og nye kurser indenfor området allerede til efteråret.

– Gladsaxe Oplysnings Forbund er den største aftenskole i Gladsaxe, og under nyt navn vil vi selvfølgelig fortsætte alle de kurser, som GOF har, så for deltagerne er den eneste ændring et større udvalg, fortæller Kåre Emtoft.

FOF København vil sikre den fortsatte drift og udvikling af alle undervisningstilbud og af folkeoplysningen i Gladsaxe.

pk