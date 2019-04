Bestyrelsesformand Lene Diemer (tv.) og direktør Britta Bak (th.) foran FONDEN UNGES nye hus i Bagsværd. Foto: Privat.

Fonden Unges etablerer et hus for autister i Bagsværd

Af Redaktionen, redigeret

Et nyt hus, hvor der arbejdes på flere planer for at skabe et bedre liv for personer med autisme, åbnede dørene i Bagsværd fredag den 5. april. Her har den almennyttige fond FONDEN UNGES etableret sig med sine aktiviteter inden for undervisning, beskæftigelse og digitale hjælpemidler til personer med autisme og andre kognitive vanskeligheder.

– Vi stiftede fonden i 2007 med henblik på at levere højt specialiseret undervisning til unge med autisme. Siden da har fonden ud over et undervisningstilbud også udviklet det landsdækkende beskæftigelsesforløb ”Klar til start” samt app’en Scan How. Så i dag er der tale om en relativ stor organisation med behov for plads til både undervisere, elever, projektfolk og udviklere, fortæller formand for fondens bestyrelse, Lene Diemer.

Tre huse samlet i et

Fonden har tidligere haft til huse i tre forskellige bygninger i Værløse, og efter lang tids søgen fandt de endelig det perfekte domicil i Bagsværd.

– I vores nye hus kan vi nu samle det hele under samme tag. Her har vi også plads til at kunne etablere kurser og workshops, hvilket vi i flere år har ønsket at kunne tilbyde både pårørende og fagfolk, fortæller direktør for FONDEN UNGES, Britta Bak.

FONDEN UNGES driver tre aktiviteter alle målrettet at skabe et bedre liv med autisme. Det drejer sig om UNGES Uddannelsescenter, som leverer 10. klasse og STU, samt beskæftigelsesforløbet ”Klar til start”, der indtil videre har skaffet flere end 100 unge med autisme over hele landet i fast job. Desuden har fonden udviklet app’en Scan How, som hjælper personer med kognitive udfordringer til at kunne håndtere en lang række opgaver i dagligdagen og arbejdsdagen på egen hånd uden behov for en støtteperson.

jll