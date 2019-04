Næstehjælpernes 810 små hjerter formede et stort hjerte i Bibliotekshaven. Foto: Peter Kenworthy.

Næstehjælperne i Gladsaxe lavede et stort hjerte af 810 små hjerter. Et for hvert fattige barn i Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

5. april plantede lokale medlemmer af Næstehjælperne et stort hjerte i græsset ved legepladsen i Bibliotekshaven formet af 810 små røde hjerter.

Ét for hvert barn i Gladsaxe, der lever i fattigdom, fortæller de seks medlemmer af Næstehjælperne der var med til at plante hjerterne.

Næstehjælperne er en socialt netværk der startede på Facebook i 2016. Netværket protesterer imod sociale reformer som kontanthjælpsloftet og hjælper dem som de mener bliver ramt af dem.

– I Næstehjælperne ser vi hvordan børn i reformramte familier lider under at leve i fattigdom. Et børneliv, hvor voksnes bekymringer bliver børnenes bekymringer, og hvor fødselsdage, jul, lejrtur, fritidsaktiviteter kan blive en uoverkommelig udgift, fortæller Marianne Grankvist Varbæk fra Næstehjælperne.

– Fattige børn bliver afskåret fra sociale fællesskaber når de ikke kan deltage på lige fod med kammeraterne. Vi kan ikke bare se på, uden at gøre noget, supplerer Lene Thorslund.

Også Enhedslistens byrådsmedlem Trine Henriksen var med til at plante hjerter. Hun ser gerne at kontanthjælpsreformerne bliver rullet tilbage, fortæller hun.

– Antallet af børn der lever i fattigdom er stærkt stigende. Det skyldes især de lave ydelser som følge af kontanthjælpsreformerne. Derfor arbejder Næstehjælperne for at få afskaffet kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, og nu den nye hjemsendelsesydelse, siger Trine Henriksen.

Fra 2002 til 2015 er antallet af økonomisk fattige i Danmark mere end fordoblet, ifølge tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

I dag lever næsten 65.000 børn under fattigdomsgrænsen i Danmark. Fattigdomsgrænsen er fastsat til at være under halvdelen af medianindkomsten, og ligger for tiden ligger på omkring 10.000 kroner om måneden efter skat for en voksen, 6.600 per person per måned for en familie med en voksen og et barn, og 5.300 kroner per person per måned for en familie med to voksne og to børn.

Børnefattigdommen er, ifølge en rapport fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd fra december, steget i alle kommuner.

– En opvækst i fattigdom indebærer for mange børns vedkommende betydelige afsavn i forhold til blandt andet fritidsaktiviteter, vintertøj og muligheden for sociale aktiviteter som børnefødselsdag og lejrskole, kan man læse i rapporten.

Ifølge rapporten ligger børnefattigdommen i Gladsaxe Kommune på 5,4 procentpoint. I Dragør Kommune er tallet 2,2 procentpoint og i Langeland Kommune 10,6 procentpoint.