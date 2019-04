Et travlt 2019 for Letbanen

Hvis alt går efter planen, kører Letbanen fra 2025. Foto: Pressefoto.

Byggeriet af Hovedstadens Letbane bliver for alvor bliver synligt for omgivelserne. Selskabet gør status på arbejdet i årsrapporten for 2018

Af Redaktionen, redigeret

– 2018 blev et vigtigt år for Hovedstadens Letbane. Den endelige godkendelse af letbaneprojektet kom i hus, kontrakterne med entreprenørerne blev underskrevet, og de første anlægsarbejder gik i gang langs Ring 3, skriver Hovedstadens Letbane i årsrapporten for 2018, der blev offentliggjort i forbindelse med det årlige interessentskabsmøde.

Aktiviteterne tager til i år, hvor anlægsarbejdet for alvor skydes i gang, og mange naboer og bilister vil stifte bekendtskab med letbanebyggeriet for første gang. Borgerne kan blandt andet opleve længere rejsetid, omlagte buslinjer og støjende arbejde.

Hovedstadens Letbanes netop udpegede bestyrelsesformand, Jakob Thomasen, har det som en af sine hovedprioriteter at mindske generne ved anlægsarbejdet.

– Vi skal gennemføre projektet inden for de fastlagte rammer og på en måde, som sikrer stor respekt for omgivelserne undervejs. Det en stor udfordring at sikre så få gener som muligt for omgivelserne under anlægsarbejdet, og den opgave ser jeg frem til at løse bedst muligt i samarbejde med vores entreprenører og myndighederne. Jeg vil trække på den erfaring, jeg har fra ledelsen af andre komplekse projekter,” siger bestyrelsesformand Jakob Thomasen, der som tidligere direktør for Maersk Oil har stået i spidsen for store, internationale projekter.

Større aktiviteter i 2018 og i år

• Kontraktindgåelse

• Detailplanlægning

• Arkæologiske og geologiske undersøgelser

• Ekspropriationer

• Nedrivninger og ombygninger

• Ledningsomlægninger

• Anlægsarbejde, fx omlægning af vejkryds og udvidelse af veje

• Konstruktioner, fx broer

Fakta om Letbanen

• Letbanen bliver 28 km lang og får 29 stationer mellem Lyngby og Ishøj

• Man kan skifte til S-tog på seks stationer

• Kører hvert 5. minut i dagtimerne på hverdage og om lørdagen – og hvert 10. minut om aftenen og om søndagen

• Stopper ved virksomheder, boliger, hospitaler, handelsliv, uddannelsesinstitutioner og S-tog

• Letbanen åbner i 2025