EU, klima, natur og miljø

Seks EU-kandidater og 24 deltagere havde en god dialog om klima, natur og miljø i Buddinge. Foto: Privat.

I anledning af valget til Europa Parlamentet havde SF-Gladsaxe for første gang nogensinde inviteret seks EP-kandidater til temamøde.

Af Redaktionen, redigeret

De inviterede var EP-kandidaterne Charlotte Munch (V), Jacob Thiemann (S), Jan Kristoffersen (Å), Jeppe Studtmund Andersen (Ø), David Zepernick (B) og Peter Westermann (SF).

Journalist Lene Midtgaard var facilitator og ledte de fremmødte godt igennem aftenen.

– I dag kan EU virke abstrakt og fjern for mange, og måske som noget vi bare tager for givet. Der er langt fra Buddinge til Bruxelles, fortæller næstformand i SF-Gladsaxe, Frederik Hoedeman.

Derfor var der skabt ekstra gode rammer for dialog med vælgerne i øjenhøjde. Alle kunne komme til orde i EU-caféen, hvor alle deltagere nåede at komme tæt på politikerne.

Og som noget nyt lancerede SF-Gladsaxe et barometer, hvor både deltagere og politikere blev testet i deres holdninger til klimalov, vild natur, kødforbrug og skat på flyrejser. pk