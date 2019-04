Eventyr, trylledrik og terrorangreb

Asterix og Obelix på farten i ”Asterix og trylledrikkens hemmelighed”. Foto: SF Studios.

Legender nytænkes i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

I animationsfilmen ”Den eventyrlige park” bliver Junes mor syg og kommer på hospitalet. June har derfor ikke længere lyst til at lege i den fantasiverden, hun og moderen har bygget sammen. Vennerne chimpansen Peanut, bjørnen Boomer, grisen Greta, pindsvinet Steve og bæverne Gus og Cooper efterlades i børnenes verden, men på en tur i skoven opdager hun, at barndommen ikke bare lige er sådan at lægge bag sig.

Da den excentriske Miraculix kommer galt af sted i ”Asterix og trylledrikkens hemmelighed”, beslutter han sig for at sikre landsbyens fremtid ved at finde en afløser at betro trylledrikkens store hemmelighed. Ledsaget af Asterix og Obelix tager Miraculix ud på en rejse til Gallien for finde en talentfuld, ung druide, der opfylder alle hans strengeste krav.

Vi befinder os i år 2025 og nærmer os årsdagen for et stort terrorangreb i København. I ”Danmarks sønner” dominerer yderfløjene og radikaliseringen tager til. Folketingsvalget står for døren, og den nationalistiske Martin Nordahl spås stemmer til at blive ny og kontroversiel statsminister. På den anden side af spektret bevæger den 19-årige Zakaria og vennen Ali sig ud ad et livsfarligt spor, der kan koste dem alt. Selve Danmarks sjæl er på spil, imens der tælles ned til det vigtigste valg i Danmarks historie.

Ovenstående film har alle premiere i Bibliografen torsdag 11. april.

Som en lille bonusinformation begynder forsalget til den længe ventede ”Avengers: Endgame” onsdag 10. april, klokken 10.