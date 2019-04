Få din altan monteret af firma med 100 års jubilæum

SPONSORERET INDHOLD: Der er snart 100 års jubilæum i Holbæk Ny Maskinværksted, der har udført stål- og smedearbejde siden 1919.

Der er snart 100 års jubilæum i Holbæk Ny Maskinværksted, der har udført stål- og smedearbejde siden 1919. Få leveret kvalitet til aftalt tid og pris, hvis du leder efter hjælp til konstruktion og opsætning af en altan i Købehavn, Holbæk eller Roskilde.

Holbæk Ny Maskinværksted har udført mange forskellige jobs inden for altaner, montage, stålkonstruktioner samt glasarbejde som eksempler. Alt sammen brugbar erfaring lige til at få din drømmealtan konstrueret og sat op på rigtig vis. Så kan du i særdeleshed nyde solskin og frisk luft, mens du stadig er på hjemmebane.

Et væld af kombinationsmuligheder

Har du et helt konkret billede i hovedet til, hvordan din altan skal se ud, så kan det med stor sandsynlighed lade sig gøre. Holbæk Ny Maskinværksted har gennem mange år opsamlet et stort kendskab til materialer, og hvilke der giver et elegant udseende i samspil med hinanden.

Du kan eksempelvis vælge mellem glas- eller stålværn, og om altanen skal males i en særlig farve. Under alle omstændigheder vil du blive garanteret en kompetent rådgivning i valg af materialer med henblik på design, og hvad der kan lade sig gøre bygningsmæssigt. Altangulvet vil som udgangspunkt være lavet af fiberbeton eller træ. Der vil desuden blive taget forbehold for huset eller bygningen, du bor i, og dens arkitektur, så altanen vil passe til den.

Målet er selvfølge at give dig en smuk og holdbar altan – altså den optimale løsning!

Hvordan kan jeg kontakte dem?

Du har måske allerede set nogle af Holbæk Ny Maskinværksteds altaner uden at vide det. De har lavet mange i forskellige størrelser og til diverse behov såsom til kollegier eller store boligkomplekser omkring København og Roskilde. Kontakt dem på tlf. 59 45 00 00 eller skriv til hnm@hnm.dk og hør mere om dine valgmuligheder mellem materialer, eller hvordan arbejdsprocessen foregår, når du skal have din altan.