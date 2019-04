Flere pladser i børnehusene

FOA vil have flere pladser i daginstitutionerne. Vi er i gang, siger borgmesteren

Af Peter Kenworthy

– Kommunerne i Hovedstadsområdet vil over de næste 10 år komme til at mangle knap 20.000 dagpleje-, vuggestue- og børnehavepladser.

Det skriver fagforbundet FOA i en pressemeddelelse.

– Allerede i dag er normeringerne alt for lave i institutionerne… Der kan ikke klemmes flere børn ind på stuerne og hos dagplejerne. Kommunerne skal etablere nye pladser, udtaler formand for pædagogisk sektor i FOA Mogens Bech Madsen.

Han erkender dog samtidigt at kommunerne står over for udfordringer på grund af den demografiske udvikling.

I Gladsaxe er der, ifølge tal fra FOA, i dag 5.062 0-5 årige. Om ti år vil dette tal være steget til 6.192, vurderer FOA.

Ikke bekymret

Gladsaxes borgmester Trine Græse (A) er dog ikke umiddelbart bekymret.

– I Gladsaxe Kommune har vi netop vedtaget en Dagtilbudsstrategi 2, som sikrer cirka 750 flere pladser i vores børnehuse frem til 2025. Det har vi gjort, fordi prognoserne fortæller os at der kommer mange nye børn til Gladsaxe de kommende år. Derfor er det vigtigt, at vi viser rettidig omhu og står klar med de rigtige løsninger, siger Trine Græse.

I en ny årlig rapport om udviklingstendenser i daginstitutionerne fra marts, konkluderer FOA at der er en fortsat vækst i antallet af børn der bliver indskrevet i private pasningsordninger. Der er desuden store forskelle i forældrebetalingen fra kommune til kommune, siger FOA.

En vuggestueplads i Danmark koster mellem 1.580 kroner om måneden på Fanø og 3.527,- kroner i Kolding, ifølge tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. I Gladsaxe er prisen 3.363,- kroner.