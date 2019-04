Førerhund på Buddinge Skole

0-klasser får besøg af førerhunden Tims

Af Redaktionen, redigeret

Onsdag 24. april er international førerhundedag. I den anledning får Buddinge Skoles yngste besøg af Lena Bang og førerhunden Tims. Lena, som har været blind siden fødslen, vil fortælle om hvor livsvigtig Tims er for hende, og hvordan hunden arbejder.

– Vores førerhunde er vores øjne, når vi færdes i trafikken. Den hjælper os uden om forhindringer og huller, men det kræver stor koncentration at være førerhund, og derfor vil vi gerne bruge Førerhundens Dag på at fortælle, hvordan både børn og voksne kan hjælpe os bedst, når vi mødes, fortæller Thorkild Olesen, landsformand i Dansk Blindesamfund.

Dansk Blindesamfund har uddannet førerhunde til danskere med synshandicap i 70 år. Hvalpene bliver udvalgt hos danske kenneler og uddannet af instruktører i hele landet. Der er ifølge Dansk Blindesamfund cirka 230 førerhunde i Danmark, og det er især retriever-racer og schæferhunde som bruges som førerhunde i Danmark.

På Buddinge Skole vil Lena og Tims vise nogle af de mange forskellige kommandoer, en førerhund lærer, inden den bliver matchet med en person med synshandicap. Samtidig vil børnene blive klogere på, hvornår en førerhund er på arbejde, og hvornår den har fri. For når førerhund og bruger er derhjemme, er den en helt almindelig familiehund, som mange kender fra deres eget hjem.

– Jeg håber, at mit besøg på skolen vil give eleverne ny viden om førerhunde og deres arbejde, og forhåbentlig vil eleverne fortælle deres forældre om førerhundene, så budskabet om ikke at forstyrre en førerhund bliver spredt som ringe i vandet, siger Lena Bang, som glæder sig til en masse spørgsmål fra 0. klasserne. Og Tims glæder sig helt sikkert til at få et par ekstra klap i dagens anledning.

I 2017 besøgte Lene Bang og Tims 2. klasserne på Gladsaxe Skole, hvor Lena selv har gået i skole, på Førerhundens Dag.

pk