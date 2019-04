Forlæng din bils levetid med undervognsbehandling i Gladsaxe

SPONSORERET INDHOLD: En bil er en investering. For mange er det en absolut nødvendighed for at nå på arbejde eller nå andre af dagligdagens forskellige gøremål.

En bil er en investering. For mange er det en absolut nødvendighed for at nå på arbejde eller nå andre af dagligdagens forskellige gøremål. Til gengæld er en bil også en af de investeringer, som sjældent ender med at betale tilbage. Den er nødvendig. Men den er også dyr.

Du kender måske frustrationen, når din bil bryder sammen midt i den travle hverdag? Du kan måske allerede mærke smerterne i pengepungen, når bilsynsdatoen nærmer sig? Noget af det, der især forringer bilens værdi er, når undervognen ruster. Det er nede i undervognen, at mange af bilens vigtige komponenter sidder, men det er også der, det bliver udsat for vand, salt og andre ting, som ruster undervognen.

En rusten undervogn bliver dyr i det lange løb, fordi det øger chancen for, at din bil kræver dyre reparationer. Samtidig forringer det også bilens gensalgsværdi. Måden du undgår det, er med en undervognsbehandling.

Undervognsbehandling garderer din bil

Det er vigtigt, at du kigger efter om dem, der skal behandle din bil, er specialuddannet. Undervognsbehandlinger er ikke noget, som alle og enhver kan udføre. Hvis du vil være sikker på, at du får, hvad du betaler for, skal du få en undervognsbehandling i Gladsaxe. De er specialister i undervognsbehandlinger. De tilbyder flere forskellige behandlinger, som sikrer dig mod rust i undervognen. Det betyder, at du kan vælge efter behov. Behandlingerne varierer mellem:

• Vedligeholdelse og/eller efterbehandling, som grundt rustbehandler din undervogn og områder som sideskærmene. Din undervogn bliver skilt ad, så alle afkroge bliver behandlet. Slutteligt bliver bilen vasket og tørret både indvendigt og udvendigt. Behandlingen egner sig bedst til vedligeholdte biler, som er blevet rustbehandlet indenfor de seneste 3 år. Det tager 1 arbejdsdag.

• Komplet- og specialbehandlinger, der tilfører bilen 1 eller 2 ekstra lags beskyttelse. Disse behandlinger går meget i dybden. De er især velegnet til nye biler eller biler, som får sin første undervognsbehandling.