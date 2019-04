Alcabean gav den fuld skrue. Foto: Peter Kenworthy

Fremragende koncert med støjrockgruppen Albacean på Richter i Søborg

Af Peter Kenworthy

Der er på mange måder rigtigt langt fra Seattle til Søborg. Men 5. april på spillestedet Richter ved Telefonfabrikken var der heller ikke længere. Det var 25-års dagen for Nirvana-forsanger Kurt Cobains død, og det danske band Alcabean spillede følelsesladet støjrock på Gladsaxes nye spillested. Musik som jeg tror Cobain ville have synes om.

Forsanger Victor Schack sang med sin smukke, følsomme, nærmest nøgne stemme. Og broren Julius Schack viste et melodibærende repertoire på bassen, så formodede inspirationskilder som Interpol og Joy Division kunne anes. Han havde i hvert fald soundchecket med en Unknown Pleasures t-shirt på.

Alcabean spillede både deres mere dejligt larmende ældre sange som singlen Bloody Pose. Men også en del numre fra den nyudgivne debutplade Confessions, med mere drømmende sange som Itchy Skin, Red og singlen Tsukuyomi. Dog i noget mere grungerockende versioner end på pladen – måske i dagens anledning.

Jeg købte den nye lp (cd’en er åbenbart afgået ved døden) af bassisten efter koncerten, selvom jeg solgte min pladespiller og samling for snart mange år siden. Jeg måtte indrømme at jeg aldrig havde hørt om hans band inden jeg søgte på Richters hjemmeside for at se hvad Gladsaxes nye musiksted kunne byde på.

Og det er jeg rigtigt glad for at jeg gjorde. For koncerten gav en midaldrende musikentusiast (med hang til tidsbundne musikalske skyklapper) troen tilbage på at der fødes gode, dybsindige rockbands som Alcabean efter Nirvana døde med Cobain i 1994.

Faktisk vil jeg vove den påstand at Alcabean er noget nær det bedste nye rockband jeg har hørt siden. Og jeg er ekstra glad for at jeg havde mulighed for at høre dem lige her i Gladsaxes nye, fede spillested.