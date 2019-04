Frokost på Søborg Hovedgade

Personalet på Rib House i Søborg står ved den store, indbydende salatbar, der indeholder 60 forskellige råvarer. Foto: Kaj Bonne.

Rib House ser gerne lidt mere liv i hovedgaden, så derfor tilbyder restauranten frokost med 20 forskellige retter

Af Jan Løfberg

– Der er blevet taget godt imod os her i Søborg, siger den daglige leder af Rib House på Søborg Hovedgade.

For to måneder siden åbnede familierestauranten, der er kendt for gode steaks, i lokaliteterne i bunden af hovedgaden. Rib Houses aftenkort er kendt, men man ser også meget gerne, at restaurantens frokostkort bliver bemærket af gæsterne.

– Der må meget gerne komme lidt mere liv på Søborg Hovedgade. Det er ikke så ofte, at man ser folk gå en strøgtur ned ad gaden. Vi håber, at vi med vores frokost-tiltag fra klokken 11 kan være med til at skabe lidt mere liv, siger den daglige leder.

Frokostkortet består af 20 forskellige retter. Naturligvis kan man få godt oksekød, men der er også fisk, skaldyr, fjerkræ og en salatbar bestående af 60 forskellige råvarer.

– Vi synes, at vi har et prisniveau, så alle kan være med, selv om vi holder os til topkvalitet, siger restaurantchefen.