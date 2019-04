Fugletårnenes Dag i Smørmosen

Ornitologerne står klar i tårnet til at ”fange” fuglene i flugten. Foto: Jens Mortensen

Sidste år så fuglekiggerne 50 arter, måske ser de flere i år

Af Redaktionen, redigeret

Dansk Ornitologisk Forening arrangerer en landsdækkende ”Fugletårnenes Dag” lørdag d. 4. maj 2019. I fugletårne rundt om i Danmark vil lokale ornitologer tælle fuglearter set fra tårnet, og resultatet indgår i en fredelig kappestrid, hvor det gælder om at se de fleste fuglearter på en dag. Sådan har det været i 13 år – og det blevet en nordisk begivenhed, da også tårne i Sverige, Finland og Litauen deltager.

I Gladsaxe og Herlev vil tårnet i Smørmosen være bemandet søndag fra kl. 8-13 af lokale medlemmer fra DOF, der glæder sig til at dele deres viden med gæster.

De sætter teleskoper op, så man kan få mulighed for at se på mosens fugleliv.

Sidste år blev der registreret knapt 50 arter – heriblandt et par sjældenheder.