Gennemskuelig støjbekæmpelse

I flere kommuner må mange borgere leve med alt for høje støjniveauer i deres bolig.

Af Leif Kajberg

Leif Kajberg, Klirevænget 31

I flere kommuner må mange borgere leve med alt for høje støjniveauer i deres bolig. En række politikere med Gladsaxe-tilknytning er derfor gået sammen om at bekæmpe vejstøjen. De forlanger en national handlingsplan imod den sundhedsskadelige trafikstøj.

Jeppe Bruus, MF for Socialdemokratiet, fører valgkamp på støj-temaet, og det samme gør den konservative Henrik Sørensen, der vil lægge låg på trafikstøjen i Gladsaxe ved at overdække motorvejsstrækningerne. Og partifællen Lars Abel slår fast, at Gladsaxe ikke må ende som ét stort motorvejskryds!

Men det er nemt at gennemskue Gladsaxe-kandidaternes valgtaktiske ærinde, og de skøjter flot hen over de grundlæggende årsager til støjplagen: Den tiltagende biltrafik og de samme politiske kræfters vedholdende pres for motorvejsudvidelser. For det er jo de samme magtpartier – de, hvis lokale repræsentanter nu taktfast agiterer for støjreduktion – som på Borgen har nedsat bilafgifterne og øget incitamenterne til bilejerskab.

Man kunne derfor spørge: Indebærer dette engagement i støjbekæmpelsen, at politikerne i de lokale valgkredse – og i øvrigt også Mads Fuglede, Morten Bødskov og andre, som søger ny- eller genvalg – vil tage konsekvensen og aktivt modsætte sig deres partiers kamp for endnu flere motorveje og medfølgende støjbelastninger?

Det er jo godt, at der kommer mere fokus på støj fra vejtrafik. Desværre er der meget få politikere, som går ind for det tiltag, der ville batte mest: Begrænsning af biltrafikken, støjgenernes primære kilde suppleret med lavere hastigheder og bedre kollektiv trafik.