Gladsaxe indsamler storskrald i haveforeningerne

Gladsaxe Kommune indsamler fortsat storskrald i haveforeningerne.

Af Maria Bukhave

Maria Bukhave, teamleder i Miljøafdelingen

Gladsaxe Kommune indsamler fortsat storskrald i haveforeningerne. Men for nogle haveforeninger ændrer vi på, hvordan vi indsamler det brændbare storskrald. Det gør vi for at sikre bedre sortering af affaldet.

Gladsaxe Kommune har et ambitiøst mål om at genanvende 58 procent af det indsamlede affald. Hvis det mål skal nås, kræver det, at alle hjælper med at sortere. Derfor skal storskrald fra haveforeningerne fremover være sorteret ligesom storskraldet fra øvrige borgere i kommunen.

I nogle haveforeninger har vi hidtil hentet store bunker af affald med bil med grab. I mange tilfælde var affaldet ved afhentning en stor rodebunke, hvor noget var affald til forbrænding, mens andet burde være sorteret til genanvendelse. Alt storskrald, der bliver hentet med grab, ender i forbrændingsanlægget og bliver således ikke genanvendt.

Gladsaxe Kommune tilbyder derfor ikke længere at hente brændbart affald fra haveforeninger med grab. I stedet tilbyder vi, at foreningerne tre gange årligt kan få opsat containere til sorteret affald. For nogle haveforeninger er det en væsentlig ændring i forhold til den hidtidige praksis. Derfor har Miljøafdelingen har lige før påske kontaktet bestyrelserne i de 11 haveforeninger med beskrivelse af ændringerne med tilbud om vejledning. Vi håber selvfølgelig, at Alice Jensen og hendes naboer vil være med til at sortere affaldet og dermed sammen med os understøtte FN’s verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.