Grænser for vækst?

Borgmesteren og Venstres Astrid Søborg diskuterede vækst og befolkningstæthed i Byrådet

Af Peter Kenworthy

Astrid Søborg (V) ville diskutere om der er eller burde være en grænse for, hvor stor en befolkningstæthed der skal være i Gladsaxe Kommune, til byrådsmødet onsdag.

I dag bor der over 69.000 borgere i Gladsaxe Kommune. I 2032 forventer kommunen at dette tal vokser til omkring 77.000.

– Gladsaxe er i forvejen en af de mest udbyggede kommuner i Danmark. Boligbyggeri bliver presset op i højden til ulempe for omgivelserne. Der er færre grønne arealer, mere trafik og mere behov for parkering, sagde Astrid Søborg.

Hun mente ikke at der var nogen sikkerhed for, at de øgede skatteindtægter fra skatter fra tilflyttere kunne dække de øgede udgifter til skoler og daginstitutioner.

Og hun ville derfor høre hvor mange indbyggere borgmesteren mente kommunen kunne rumme, og om hvorfor der planlægges efter fortsat vækst i antallet af indbyggere.

– Det er en global udvikling at byerne vokser, sådan er det også i Danmark. Gladsaxe er i vækst fordi vi er en del af hovedstaden, svarede borgmester Trine Græse (A). Hun mente ikke at man kunne svare fornuftigt på hvor mange der kunne og skulle bo i Gladsaxe, men at udgangspunktet derimod måtte være at sætte mål for byens kvalitet.

Samtidigt forventes det at de øgede udgifter ved befolkningsstigningen stort set bliver dækket af stigende indtægter, tilføjede borgmesteren.

Men Venstre så ikke positivt på yderligere fortætning af kommunen, sagde Astrid Søborg.

– Hvorfor er vækst i sig selv positivt? En kommune skal måle sin succes på om den yder god service og om borgerne har det godt. Det er jo ikke en virksomhed som partout skal voksne, konkluderede hun.