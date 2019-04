Gratis lokalopgør på Gladsaxe Stadion

Lørdag klokken 14 møder AB Gladsaxe Brønshøj i slaget om Utterslev Mose.

Udover æren har begge hold brug for tre point hvis de skal følge med topholdene i 2. division vest. I oprykningsspillet møder de 6 øverste hold i østrækken, hvor AB spiller, de 6 øverste hold fra vestrækken. Hvis AB ikke kommer i top-2 i oprykningsspillet er der 2. divisions bold i mindst endnu en sæson på Gladsaxe Stadion.

Gladsaxe Kommunes partneraftale med AB giver mulighed for at opleve en gratis kamp, der forhåbentlig bliver både spændende og med 3 point til AB på et solbeskinnet Gladsaxe Stadion.

Tag sundhedskortet med og vis det i indgangen. I pausen bliver der en publikumskonkurrence om sæsonkort til næste sæson.